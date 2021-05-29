«Это к Батрухе, он у нас по моделям за 700 евро»: Харламов – о личной жизни Батрутдинова

Шоумен высмеял своего 43-летнего коллегу, который, как известно, не женат.

Шоумен Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял своего друга Тимура Батрутдинова и раскрыл, за сколько тот снимает на ночь моделей.

В гости на шоу пожаловали генеральный директор телеканала «Моторспорт ТВ» Петр Бухтояров и мастер спорта по мотоциклетным видам спорта Александр Фролов. Они рассказали о новом фестивале, который хотят организовать. В нем будут участвовать мотоциклы, автомобили и Формула-Е.

«Есть подарок для нас?» — неожиданно спросил гостей Гарик Харламов.

«Есть небольшой, но я его дома забыл, ребята. Модель», — заметил Петр Бухтояров.

«Это автомобиль? Сколько стоит этот автомобиль?» — продолжил допрос Харламов.

«Порядка пятидесяти тысяч рублей», — заявил Бухтояров.

«Пятьдесят тысяч рублей. Это получается где-то семьсот евро», — быстро вычислил в уме второй ведущий Павел Воля.

«Короче, это к Батрухе. Он у нас по моделям за 700 евро». Гарик Харламов

Напомним, что Тимуру Батрутдинову сейчас 43 года. Он никогда не был женат. При этом о его «подвигах» с женщинами уже ходят легенды.

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