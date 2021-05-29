«Летали лифчики, летали трусы»: Владимир Пресняков рассказал о своих самых сумасшедших концертах

Артист считает, что секс – это то, что делает музыку.

53-летняй Владимир Пресняков-младший – музыкальный кумир не одного поколения. Он прославился после выхода в 1986 году фильма «Выше радуги», в котором исполнил несколько главных саундтреков. С тех пор и до настоящего времени его популярность продолжается.

Артист стал героем видеоинтервью о творчестве журнала Esquire Russia на YouTube, в котором поразмышлял о своей славе, выступлениях и концертах и связи секса с музыкой. Его попросили рассказать о самом бесшабашном концерте, который случился в его жизни, и он без раздумий вспомнил:

«Это был концерт в Киеве, где летали лифчики, летали трусы, летали рубашки, майки, это было лет 20 назад, но было», — рассказал артист.

Еще одним запоминающимся выступлением в карьере певца был корпоратив, на котором его просили 12 раз спеть хит «Стюардесса по имени Жанна». «Не пой ниче, тока стюардесса по имени Жанна спой», — с акцентом попытался воспроизвести Пресняков просьбу заказчиков.

Еще Преснякова трогают откровенные истории поклонников, которые признаются ему, что какая-то из его песен сыграла судьбоносную роль в их жизни. «Мы зачали ребенка, мы первый раз влюбились – эти истории меня будоражат, и мне это льстит», — признался артист.

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