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По стопам матери: дочь Юлии Началовой отправится в Сочи на престижный музыкальный конкурс

Как известно, четырнадцатилетняя наследница исполнительницы неплохо поет и, возможно, в будущем станет звездой эстрады.

По стопам матери: дочь Юлии Началовой отправится в Сочи на престижный музыкальный конкурс
Юлия Началова с дочкой. Фото: Globallookpress.com

Дочь покойной певицы Юлии Началовой четырнадцатилетняя Вера Алдонина нынешним летом отправится в Сочи на престижный музыкальный конкурс, сообщил источник Teleprogramma.pro.

Юлия Началова
Юлия Началова. Фото: Globallookpress.com

Как известно, девушка прекрасно поет. Она, к примеру, не так давно выступала на «Последнем звонке» в своей гимназии перед выпускниками. Не исключено, что Вера Алдонина в будущем пойдет по стопам своей звездной матери. Впрочем, кроме конкурса Вера еще и сможет хорошо отдохнуть.

«Она будет сначала у одной бабушки проводить время, потом у другой. По всем бабушкам в общем проедет. Будет в Воронеже и Ялте».

Источник на правах анонимности

Напомним, что Вера Алдонина живет после смерти матери у родителей Юлии Началовой. Ей ближе оттуда добираться до своего учебного заведения. При этом она и частый гость в доме у своего отца футболиста Евгения Алдонина и его новой семьи.

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Вера АлдонинаВоронежСочиЮлия НачаловаЯлта