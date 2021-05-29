В стиле барокко: Клава Кока нарядилась в яркое мини-платье из красного бархата с рукавами жиго

Популярная молодежная певица и тиктокер Клава Кокак сейчас, как и многие селебрити, находится на гастролях. Девушка соскучилась по поклонникам из-за коронавирусных ограничений и теперь намерена облететь всю страну, чтобы обрадовать фанатов.

Накануне блондинка выступила в Петербурге. Для выхода на сцену Ледового дворца звезда примерила образ в стиле барокко: мини-платье и красного бархата с роскошными рукавами жиго дополнило богатое многоярусное колье.

Визуально удлинить стройные ноги Коке помогли лодочки на шпильке. Девушка в предвкушении встречи с поклонниками продефилировала за кулисами, показав себя во всей красе.

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