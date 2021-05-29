Как в раю: Максим Галкин похвастался новой зоной отдыха в своем роскошном саду

Телеведущий обожает приусадебную территорию личного замка и часто гуляет по ней.

Максим Галкин давно обосновался в настоящем замке в Подмосковье, куда переехал с женой Аллой Пугачевой сразу после свадьбы. Здесь артисты воспитывают двоих детей и взращивают сад на огромной территории, окружающей шестиэтажный особняк.

Телеведущий просто обожает свою приусадебную территорию в любое время года. Особенно по весне он любит прогуляться и насладиться пейзажами, которые предстают взору благодаря буйству зелени и красок распустившихся цветов. Часто шоумен делится видеокадрами с прогулок, показывая в микроблоге те или иные уголки на территории.

Накануне Галкин снова прогулялся по саду. И снял на видео новую зону отдыха, состоящую из уединенных вместительных гамаков на песке, оборудованных в окружении зелени. Тишина вокруг стала фоном для птичьего концерта – насладится им шоумен решил в одиночестве.

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