Леди в Chanel: жена Малинина нарядилась в твидовый жакет и брюки модного фасона

В мае 20-летняя дочка Александра Малинина Устинья окончила первый курс Королевской академии музыки в Лондоне. Этой радостью девушка поделилась в своем микроблоге, и они с мамой Эммой поспешили это дело отметить походом в ресторан.

В Европе как раз отменили локдаун, очередной по счету за год пандемии коронавируса. Жена и дочка Малинина этому несказанно обрадовались и решили задержаться в Лондоне еще, а не торопиться в Мюнхен домой. И в пятницу Эмма и Устинья Малинины снова вышли в свет.

Сначала девушки побывали на шопинге, заглянув в люксовые бутики. 59-летняя Эмма Малинина нарядилась в стильный двухцветный твидовый жакет Chanel и белые брюки-трубы. Свой образ она показала в микроблоге и получила восхищенные отклики в ответ.

«Красотка», «Очень симпатичный образ», «Шикарный образ», «Красавица», — написали в комментариях.

Эмма Малинина – третья жена музыканта. Она в свои 59 лет обладает стройной фигурой, ее рост 174 см, а вес 62 кг. Поэтому красотка может себе позволить даже мини. Например, в ресторане накануне она появилась в укороченном платье-жакете, продемонстрировав длинные ноги.

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