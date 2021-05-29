«Основа гардероба каждой женщины»: Хромченко показала юбку, без которой не обойтись никакой моднице

Телеведущая не скупится на советы не только героиням шоу, но и телезрительницам.

На шоу «Модный приговор» подруги привели Наталью. Ей 42 года, она полковник полиции в отставке. Всю жизнь героиня передачи балансировала между формой и штатской одеждой, только вот собственного стиля не приобрела.

И стилисты «Модного приговора» во главе с Эвелиной Хромченко Александром Васильевым и Надеждой Бабкиной сделали все возможное, чтобы участница увидела свою красоту.

Одним из образов, в который переодели Наталью, стали блузка и юбка-карандаш. И Эвелина Хромченко поспешила привлечь внимание телезрительниц к этому предмету.

«Юбка-карандаш – это, конечно, основа гардероба каждой женщины. Но довольно часто женщины величественных размеров боятся приобретать такую юбку, опасаясь, что она будет их полнить», — заметила телеведущая.

Кроме того, Хромченко призвала женщин в этом сезоне не проходить мимо декорированных вещей. И вот почему:

«Запринтованные юбки, то нынешний сезон весна-лето просто обожает юбки-карандаш которые украшены по-разному», — обратила внимание модниц на тренды стилист.

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