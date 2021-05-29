Цвета латте: Ольга Бузова предстала в аэропорту в треугольном кроп-топе и брюках карго

Певица и телеведущая Ольга Бузова оставила реалити-шоу «Дом-2», чтобы полностью уйти в сольное плавание. Ее место пустовало недолго – вот-вот на экранах появится ее бывший бойфренд Дава, чтобы помогать одиноким сердцам в поисках своих половинок.

Бузова никак не комментирует это событие, лишь активнее погружается в свои проекты. Например, недавно стало известно, что девушка станет наставником на белорусском шоу Х-фактор», первый сезон которого в Минске стартует совсем скоро. Кроме того, у певицы много выступлений, и Бузова постоянно находится в разъездах.

Например, на этот раз девушка отправилась на фестиваль с Волгоград. Красотка всегда старается держать свою многомиллионную онлайн-аудиторию в курсе, и запечатлелась в аэропорту перед вылетом в Город-Герой.

Певица тщательно следит за своим внешним видом. И даже в дорогу старается одеваться стильно и интересно. И сейчас звезда тоже подсуетилась по этому поводу. На красотке был черный треугольный кроп-топ, брюки карго фасона джоггеров, свитер она по-модному повязала на шее. Кстати, подобные трикотажные костюмы сейчас снова на пике популярности. У певицы он – цвета латте.

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