Попытка превзойти: Подольская вслед за Галкиным похвасталась своим цветущим садом

Весеннего преображения природы Максим Галкин всегда ждет с особым нетерпением. Муж Аллы Пугачевой просто обожает свой роскошный сад вокруг замка в Грязи, и уже неоднократно показывал, как он цветет. Десятки, если не сотни, растений и цветов устроили настоящий вальс, в котором закружили и самого хозяина замка, и его маленькую дочку Лизу – девочка отлично знает все называния произрастающей вокруг ее дома флоры.

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О чудесном саде Галкина уже слагают легенды. И лавры звездного садовода не дают покоя многим селебрити. Например, накануне певица Полина Гагарина, которая готовится справить новоселье в новом особняке, отправилась закупаться в питомник и намерена превзойти сад Галкина. Она так и заявила, что будет соревноваться с ним в разведении зелени и культивировании природы вокруг дома.

Вот и певица Наталья Подольская решила доказать, что и она может составить конкуренцию красивым садам коллег. Девушка совершила экскурсию по приусадебной территории и показала заботливо возделанные кусты, деревья, цветы и обилие зелени под ногами.

«Зацвела, наконец, наша необыкновенная душистая сирень Мейра. Жалко, что не передается запах через видео, но это просто фантастика!», — восхитилась звезда.

Оказалось, что возделывает всю эту красоту не специалист-садовник, а мама Натальи Подольской Нина Антоновна. Родительница любит работать своими руками на земле и с удовольствием это делает в дочкином саду.

Кстати, Яна Рудковская тоже любит похвастаться своим садом. Девушка регулярно демонстрирует обстановку на приусадебной территории. Особую гордость бизнес-леди испытывает от пруда, на котором живут дикие утки.

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