Наяда под луной: невестка Орбакайте в шелковом мини-платье устроила дефиле на берегу реки

30-летний сын Кристины Орбакайте от Владимира Преснякова Никита с 2017 года женат на модели Алене Красновой. Свадьба обошлась тогда молодоженам в семь миллионов рублей и до сих пор является одной из самых обсуждаемых церемоний в шоу-бизнесе.

Молодая пара с головой погружена в собственные проекты. У Никиты – это музыка, работа в Московском губернском театре, клипмейкерство. Алена же обожает фотосессии и вечеринки, и эта пятница также получилась очень веселой у девушки.

Накануне невестка Орбакайте побывала на дне рождения у друзей. Празднество прошло на берегу Москва-реки, в одном из ресторанов у воды. Для тусовки Алена нарядилась в легкое шелковое платье в бельевом стиле, мини-длина которого подчеркнула стройные ноги модели. В качестве обуви девушка выбрала кеды, дополнив их трендовым приемом – носочками с высокой резинкой до середины голени.

Нежный оттенок платья – нечто приближенное к пастельно-розовому, — подчеркивало красоту и молодость девушки. В свете луны Краснова, подобно мифической наяде, прогуливалась по берегу водоема.

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