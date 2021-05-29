Стильный деним: Валерия в безразмерной куртке и широких джинсах вышла на сцену

Концертная деятельность после отмены коронавирусных ограничений в стране бурлит с особенной силой. И артисты, и их поклонники соскучились по друг другу и рады вновь встретиться в привычной атмосфере. Певица Валерия, как и многие другие знаменитости, с новой силой приступила к работе после почти года «простоя».

Накануне Валерия и Иосиф Пригожин отправились в Петербург. Здесь недавно прошел День города и продолжаются различные мероприятия, посвященные дню рождения Северной Пальмиры. В них активное участие приняла и 53-летняя артистка.

Валерия перед большим музыкальным концертом вышла на сцену, чтобы отрепетировать с оркестром свое выступление. Исполнительница при этом выбрала удобный комплект из денима — безразмерную куртку и широкие джинсы. Все это звезда дополнила белой футболкой и кедами.

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