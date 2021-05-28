«Если бы у него была возможность»: Проклова раскрыла правду о внебрачном сыне Абдулова

Актер Александр Абдулов умер в 2008 году. Хотя со дня смерти прошло уже много лет, периодически до сих пор всплывают новости о том, что где-то появился его внебрачный ребенок или тайная любовница. Женат артист был дважды. В браке с Юлией Мешиной у него родилась дочь Женя, а в союзе с Ириной Алферовой он занимался воспитанием ее дочери от предыдущих отношений – Ксении.

Очередной внебрачный сын Абдулова живет в Санкт-Петербурге. Сергей Шиподько узнал о том, что он наследник звездного актера, четыре года назад. Якобы у его мамы случился бурный, но скоротечный роман с артистом в 1972 году. После рождения мальчика Абдулов его не признал. Чтобы доказать свою правду, Сергей даже готов сделать ДНК-тест. Но для этого нужен биоматериал дочери покойного актера, Евгении. Однако ни она, ни ее мама Юлия на связь не выходят. Актриса Елена Проклова вообще не верит в эту версию.

«Саша всегда был одержим семьей, очень хотел детей. Если бы у него была возможность иметь сына, он бы ухватился за нее», — сказала актриса в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Напомним, недавно Проклова сама угодила в большой скандал. Актриса решила рассказать о своей бурной молодости. Такие откровения оценили не все российские звезды.

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