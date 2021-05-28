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«Шустрый малый»: Плющенко показал, как учил ходить младшего сына

На днях Арсению исполнилось восемь месяцев.

«Шустрый малый»: Плющенко показал, как учил ходить младшего сына
Евгений Плющенко. Фото: Global Look Press

В прошлом сентябре Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями во второй раз. Сына им родила суррогатная мать. Мальчика назвали Арсений. Спустя несколько месяцев после его рождения звездные родители перестали скрывать лицо наследника и с удовольствием делятся кадрами с ним в своих микроблогах. Так Евгений Плющенко показал, как учил ходить восьмимесячного малыша.

«Арсюха — шустрый малый», — подписал кадры фигурист, на которых запечатлелся с младшим сыном во время прогулки в саду.

Арсения нарядили в желтый комбинезон и шапку с ушками. Вместе с папой малыш сделал несколько десятков шагов.

Напомним, у звездной пары есть восьмилетний сын Саша, а также дети от предыдущих браков. У Яны — двое взрослых сыновей от Виктора Батурина, у Евгения также подрастает сын.

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