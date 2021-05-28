Дама в шляпе: Королева в алом мини-платье блеснула упругими бедрами

Недавно Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко, более известным, как Тарзан, побывала в США. В Майами уже много лет живет мама артистки Людмила Порывай. После непродолжительного отдыха певица вернулась в Москву и приступила к работе. С недавних пор Королева является ведущей музыкальной программы на одном из телеканалов.

В своем инстаграме Наташа поделилась кадром, на котором позировала в алом платье с открытыми плечами и объемными рукавами, которые являются трендом этого сезона. Длина наряда позволила певице блеснуть стройными ногами. Образ она дополнила соломенной шляпой с лентой в тон платью.

«Курс на выходные», — подписала фото Королева.

Напомним, зимой Наташа и Тарзан представили фанатам совместный трек «Гори, гори». Клип на него пара снимала на Занзибаре.

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