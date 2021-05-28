Сама нежность: Лопырева в белом мини-платье с рукавами-фонарикам появилась на модном показе

Виктория Лопырева почти два года не появлялась в России. После начала пандемии девушка предпочла уехать вместе с сыном Марко Лео в Дубай. Именно там она находилась, чередуя отдых и работу. Модель участвовала в фотосессиях и занималась организацией фестиваля «Матрешка». Она также успевала видеться с подругами, которые приезжали отдыхать в Арабские Эмираты. Но недавно знаменитая блондинка вернулась в Москву.

Лопырева сразу увиделась с мужем Игорем Булатовым. Она привезла с собой наследника. Однако дома девушка почти не бывает, так как устраивает прогулки, посещает разные мероприятия и видится с друзьями. Накануне модель отправилась на модный показ дизайнера Анастасии Задориной. Для появления на публике Виктория выбрала мини-платье марки Ульяны Сергеенко с кружевом и рюшами. Белоснежный наряд из гипюра с рукавами-фонариками подчеркивал загар звезды.

«Мое лицо, когда пришла на показ Задориной и увидела концентрацию красоты! Какие же в России все-таки красивые женщины! Получила эстетическое удовольствие от показа и от гостей!» — отметила девушка.

Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит сама молодая мама. «Вам очень идет это платье», «Вика, ну такая красивая!», «Все равно нет красивее тебя, солнце!», «На вас очень красивое платье», «Такая хорошенькая вы», «Куколка», «Самые красивые девушки в России», «Нормальный показ. Вы — невероятная», «Вик, ухоженных много, а красивых — единицы», «И только вы загорелая», — прокомментировали пост подписчики.

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