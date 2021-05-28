«Приобретаете навечно»: Хромченко показала, наряды из какой ткани всегда будут в моде

Причем непринципиально, какой предмет гардероба — юбка это или брюки, блузка или рубашка, жилетка или куртка.

На программе «Модный приговор» на Первом канале героиней стала 43-летний полковник полиции в отставке Татьяна Сапронова. Обладая отменными, по наблюдениям модного суда, параметрами фигуры и ростом, яркой внешностью и харизмой, участница не знает, как правильно подчеркнуть все то, чем так щедро одарила ее природа.

Стилисты программы подобрали героине три образа — повседневный, деловой и на вечер, чтобы с разных сторон открыть Татьяну самой себе. Один из них состоял из брюк палаццо из парчовой ткани.

Парча, по замечанию Эвелины Хромченко, — это ткань по большей части зимняя. Причем ее фишка в том, что она в моде всегда. И сейчас, и через год или два она по-прежнему вновь будет на пьедестале.

«Здесь важно понимать, когда вы будете приобретать какой-то наряд из парчи, что вы приобретаете этот наряд навечно фактически, ибо парча не выходит из моды», — рассказала телеведущая.

Парча — это тюркское слово, которое означает на турецком языке «кусок», ведь в старину ткани продавались не на метры, а именно кусками, так как их ткали на узких ткацких станках.

А такого рода рельефная парча, в которой предстала героиня передачи, — с люрексовой нитью вместо металлической, серебряной или золотой — вошла в моду в 1690-е годы. В ту пору эта ткань считалась самой элитной, дорогой и привлекательной.

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