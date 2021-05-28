Вызвала улыбку: Кудрявцева в брючном костюме нежно-розового цвета предстала перед Привольновым

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала свой юбилей. В этом году знаменитой телеведущей исполнилось 50 лет. Даже друзьям сложно поверить, что стройная блондинка с эффектной внешностью уже бабушка. Ее внуку Льву на днях исполнилось три года. От пышной гулянки она отказалась, устроив домашнее застолье. В свой юбилей она отметилась в белоснежном мини-платье свободного кроя и заверила, что у нее еще есть порох в пороховницах.

А 28 мая Лера отправилась на съемки передачи «Звезды сошлись». В этом году у нее появился новый соведущий Антон Привольнов. Уже по традиции она сняла видео в гримерке, похваставшись новым образом. На этот раз блондинка облачилась в брючный костюм с удлиненным жакетом. Наряд нежно-розового цвета дополняла белая рубашка. Кудрявцева стала наводить камеру на всех в комнате.

«Перекличка?» — спросил Привольнов и заулыбался.

Кудрявцева одобрительно ответила и стала красоваться у зеркала. Ей сделали неброский макияж, чтобы подчеркнуть природную красоту. Стоит отметить, что стилисты часто подбирают ей наряды цвета Барби. Поклонники в очередной раз восхитились тем, как выглядит ведущая.

«Каждому бы так выглядеть в 50», «Такая красивая», «В любом возрасте мы все прекрасны!», «Розовый ваш цвет», «Лера, вы великолепны!», Какая вы классная, девушка«, «Костюм идеальный», — прокомментировали кадры подписчики.

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