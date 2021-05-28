Три этажа и секретная красная комната: в шоу «Модный приговор» показали роскошный особняк Вячеслава Зайцева

В шоу «Модный приговор» — высокий гость. Легендарный кутюрье, стоявший у истоков российской моды, Вячеслав Зайцев когда-то стал инициатором этой передачи на Первом канале и первый два года был ее ведущим.

В студии программы нынешние ведущие Александр Васильев, Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина с почтением вспоминали биографию «императора отечественной моды», его первые шаги в индустрии, покорение Парижа, а затем и всех мировых подиумов.

На связь со студией по скайпу вышел модельер Валентин Юдашкин и откланялся Вячеславу Михайловичу за то, что именно благодаря ему тоже состоялся в индустрии моды.

Рассказали авторы выпуска и о том, где сейчас живет и трудится Вячеслав Зайцев. Ведущие неоднократно подчеркнули, что Красный Диор, как прозвали кутюрье в модном мире, до сих пор трудится над новыми коллекциями и готовит показы.

Была показана и резиденция Вячеслава Зайцева, в которой сейчас проживает великий кутюрье. Она находится в 70 километрах от Москвы. Отсюда Красный Диор ежедневно ездит на работу в свой дом моды, расположенный в столице.

Сегодня дом Славы Зайцева — это настоящий дворец-музей, в котором собрано множество не только старинных, но и современных вещей, предметов и сувениров. Здесь коллекция матрешек, привезенных по одной когда-то хозяином особняка из самых разных уголков планеты, художественная галерея, библиотека с фотовыставкой и особая частная зона в цоколе.

Главный цвет в интерьере — белый, дополняют его красный и черный. Стены первого этажа украшены картинами авторства самого Зайцева. Здесь же располагается самое большое пространство в особняке — белый зал. Центральное место в нем отведено столу для приемов гостей, рядом – рояль, который модельер купил специально для внучки Маруси. По всему периметру установлены манекены, облаченные в фэшн-шедевры авторства маэстро, и по этим нарядам можно изучать историю моды.

На втором этаже несколько спален. Просторная опочивальня отца российской моды включает большой письменный стол. Он садится работать за него, когда ему не спится ночами.

Звездного дедушку часто навещала любимая внучка Маруся, поэтому для нее здесь тоже предусмотрена спальня со всеми удобствами.

Здесь же, на втором этаже, расположена семейная гостиная и библиотека, где тоже очень любит проводить время модельер.

На третьем этаже — мастерская художника. Тут он продолжает создавать свои шедевры, а также пишет картины. Всю пандемию он провел в этом помещении и до настоящего времени ежедневно здесь трудится.

В цокольном этаже — пространство для избранных. Сюда Зайцев пускает не всех. Комнаты здесь разительно отличаются от общей черно-белой гаммы дома. Тут расположены синяя, красная и зеленая комнаты, где знаменитость отдыхает, любуется самыми ценными для себя картинами.

Вячеслав Зайцев считает свою резиденцию местом силы и вдохновения, а самым любимым пространством без раздумий называет мастерскую.

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