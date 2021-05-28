СМИ: Сергей Шнуров стал москвичом

«Не хочу быть москвичом», — заявлял Сергей Шнуров в своей одноименной песне. Да и вообще, его любовь к родному Петербургу просачивалась из каждого трека лидера группы «Ленинград». Но, похоже, ничто не вечно.

18 мая в базе Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 48-летний музыкант был зарегистрирован как московский ИП. Об этом сообщает портал «Открытые медиа», отмечая, что смена регистрации ИП подразумевает и обязательную смену официального места жительства по паспорту. То есть, теперь шоумен должен быть прописан в Москве.

В 2014 году Шнуров становился на учет как предприниматель в Петербурге с основной сферой деятельности «в области исполнительских искусств». Но известный артист уже далеко не только музыкант. В 2020-м он вступил в Партию роста, а затем стал ее сопредседателем, а еще занял кресло генерального продюсера телеканала RTVi. Но неужели новые должности заставили питерскую звезду изменить своей любви к Северной столице и официально перебраться в Москву?

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