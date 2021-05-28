Впервые после родов: Джанабаева в алом платье мидакси вместе с Меладзе пришла к Урганту

42-летняя певица полтора месяца назад снова стала мамой. Подробностями радостного события она поделилась с ведущим передачи.

Альбина Джанабаева раньше выступала в составе группы «ВИА Гра». Потом она стала строить сольную карьеру. Девушка скрывала свой роман с Валерием Меладзе. Их первый ребенок родился в 2004 году. Мальчика назвали Костя. Затем на свет появился Лука. Тогда влюбленные сыграли свадьбу. А в апреле этого года артистка снова стала мамой. Она родила дочку Агату. Примечательно, что у Меладзе от первого брака есть еще три дочки: Инга, Софья и Арина.

Последние несколько недель Альбина и Валерий почти не разлучались. Они вместе заботятся о маленькой наследнице. При этом пара любит пошутить, поэтому рисуют круги под глазами, демонстрируя свой недосып на фотографиях. Однако 28 мая они приняли участие в шоу «Вечерний Ургант». Супруги вместе пришли к Ивану Урганту и рассказали о ребенке и переменах в своей жизни.

В студии Джанабаева появилась в атласном платье мидакси. Наряд фасона ампир с завышенной талией скрыл недостатки фигуры. Певица дополнила лук туфлями-лодочками в тон и яркой помадой. А Меладзе пришел в джинсах и пиджаке цвета индиго.

Поклонники восхитились тем, как артистка выглядит спустя всего полтора месяца после родов. Многие одарили пару комплиментами. «Альбина такая красотка. Соскучились уже по вашей паре», «Я купила новые туфли, Вань надо выгулять, позови на передачу туфель ради», «Ох такая», «Уже ждем!! Вы шикарны», «А доченька с вами?!», «Классные такие», «Альбина уже стройная, вот как так», — прокомментировали пост подписчики.

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