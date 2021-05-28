«Не интересно, как будет реагировать»: Манукян — о Бузовой после его утверждения ведущим на «Дом-2»

По словам музыканта, в первую очередь для него это работа, за которую он получает деньги.

Музыкант Давид Манукян в шоу «PRO-новости» заявил, что ему неинтересна реакция бывшей возлюбленной Ольги Бузовой на его назначение на должность ведущего проекта «Дом-2».

«Для меня, конечно, было неожиданным стать ведущим «Дома-2». Но я планировал сделать следующий шаг — попробовать себя в роли ведущего. Я просто такой человек, если посмотреть: танцы, YouTube, Instagram, «ТикТок», песни. Вот как раз в роли ведущего я хотел себя попробовать». Давид Манукян

Как отметил Манукян, мнение Бузовой на эту тему ему безразлично. «Не знаю. Мне не интересно, как она будет реагировать. Для меня это работа. В первую очередь, за которую я получаю деньги. Я не собираюсь от этого отказываться. Для меня это большой шаг вперед, поэтому меня здесь больше ничего не интересует», — заметил он.

Напомним, что Манукян и Бузова были вместе полтора года. Телеведущая ранее вела шоу «Дом-2», но перестала это делать, когда проект перебрался с канала ТНТ на платформу «Ю».

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