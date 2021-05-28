«Продемонстрировать стройные ножки»: 59-летняя Эмма Малинина вышла в свет в твидовом платье-жакете

Дочь Александра Малинина и его третьей жены Эммы, 20-летняя Устинья окончила первый курс Королевской академии музыки в Лондоне и перешла на второй. По этому поводу наследница с мамой решили отправиться в ресторан.

Для выхода в свет 59-летняя Эмма Малинина выбрала игривый наряд, облачившись в мини-платье в жакетном стиле из твида серного цвета. Мы попросили стилиста Эллу Маковей оценить аутфит светской львицы.

«Твидовое платье-жакет — прекрасная основа для многослойного образа. Однако Эмма не стала создавать сложный аутфит, добавив к жакету только твидовые туфли без задника и сумочку на цепочке. Если цель — продемонстрировать стройные ножки — она достигнута», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция, имеет высшее образование. Является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером.

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