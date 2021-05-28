Скопилось много отличного материала: Моргенштерн за неделю выпустил сразу два альбома

Рэпер Моргенштерн в Instagram сообщил, что выпустил второй за неделю альбом. Пластинка под названием Million Dollar: Business стал второй частью альбома Million Dollar: Happiness.

Как отмечал ранее рэпер, он решил выпустить сразу два диска, потому что у него скопилось много отличного материала. В новом альбоме 13 композиций. Сам музыкант уверен, что каждая его песня уже в самое ближайшее время станет хитом.

«Зачем покупать цепь за сто тысяч баксов, если можно купить две за двести тысяч баксов? Зачем делать альбом за миллион долларов, если можно сделать два и забрать два миллиона долларов?» Моргенштерн

Напомним, что не так давно Моргенштерн прекратил свое сотрудничество с саунд-продюсером Славой Марлоу, который отправился в сольное плавание. Он хочет организовать свой тур по городам России.

Интересно, что именно при Марлоу родились все самые громкие хиты рэпера. На данный момент остается только гадать, смогут ли новые композиции музыканта стать такими же популярными, как его предыдущие творения.

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