«Я узнала, что такое настоящая депрессия»: дочь Заворотнюк призналась, что серьезно больна

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что серьезно больна. На протяжении полутора лет она борется за свою жизнь. Ее здоровье подорвал страшный диагноз, который был поставлен в 2019 году ее матери.

«Случилась страшная болезнь моей мамы, которая перевернула меня вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет и до сих пор это делаю. Я узнала, что такое настоящая депрессия. Я безмерно благодарна людям, которые вытащили меня за шиворот с самого дна».

Анна Заворотнюк

Как отметила Анна, то, что сейчас происходит в их семье — это глубокое горе. Пока она не может полностью победить депрессию, которая началась после болезни ее матери. По словам Анны, ее порой поражает уровень жестокости в отношении ее семьи. Люди часто пишут про ее мать много всяких небылиц, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно стало известно об ухудшении самочувствия Анастасии Заворотнюк. По слухам, она начала плавать в бассейне и почувствовала себя хуже. Сейчас врачи пытаются сделать все возможное, чтобы тяжелая болезнь отступила.

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