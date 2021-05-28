«От них скрывают»: Пресняков признался, что Гарри и Лиза Галкины не знают, кем он им приходится

Как отметил музыкант, он без ума от наследников Аллы Пугачевой и ее мужа.

Музыкант Никита Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что дети певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее мужа юмориста Максима Галкина не знают, что он приходится им племянником.

«Дети Аллы Борисовны. Они получается тебе — тетя Лиза и дядя Гарри», — заметил ведущий программы Борис Корчевников, обращаясь к Никите Преснякову.

«Тише. Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно. Я не знаю. Но они офигенские. Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом. Говорят: «Дени, ой, как же тебя. Никита!» Они прямо вообще офигенные». Никита Пресняков

Напомним, что Гарри и Лиза Галкины появились на свет в 2013 году. Сейчас им семь лет, и они закончили обучение в первом классе. Их племянник Никита Пресняков старше ребят на 23 года.

Смотрите также: