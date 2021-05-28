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«Рыжий сейчас очень актуальный»: Бузова похвасталась стильным пополнением в гардеробе

Девушка приобрела новый брючный костюм.

«Рыжий сейчас очень актуальный»: Бузова похвасталась стильным пополнением в гардеробе
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Пока певица Полина Гагарина объявляет на весь инстасвет, что отныне вместо сумочек и туфелек будет покупать рододендроны и азалии, телеведущая Ольга Бузова распаковывает очередной модный костюм. Гардероб девушки ломится от обилия нарядов, ежедневно красотка меняет по нескольку образов в день, но останавливаться, в отличие от звездной коллеги, не намерена.

На сей раз Бузова похвасталась новым брючным костюмом ярко-оранжевого цвета. Девушка рассказала, что это не первый в ее гардеробе такой комплект, и сейчас настало время яркости.

«Как это красиво! Когда я надела костюм на «Вечерний Ургант» с голой спиной, все мои девчулечки-модницы заказали такие же костюмы. Потом я была в белом в Сочи. Это, правда, крутые костюмы, цвет рыжий сейчас тоже очень актуальный», — сообщила девушка.

Бузова не раз признавалась, что обожает свою работу в том числе и за возможность каждый день быть разной. И в день, бывает, меняет наряды несколько раз подряд.

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