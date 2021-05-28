«С детства натура — хочу быть свободным»: Пресняков объяснил, почему он редкий гость в доме бабушки

Как отметил музыкант, он всех любит и у них одна семья.

Музыкант Никита Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему редкий гость в доме своей звездной бабушки Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.

Ведущий шоу Борис Корчевников включил свадебный тост певицы, который прозвучал на торжестве Преснякова и Алены Красновой. Там, в частности, Примадонна заявила, обращаясь к жене Никиты, что жить с музыкантом еще сложнее, чем с пародистом.

«Они все моя семья. Я их всех безгранично люблю и уважаю. Но у меня с детства такая натура, что я люблю быть свободным. Я с самого детства существую сам по себе. Мы видимся, но, к сожалению, не прямо, чтобы часто. Видимся. Связь поддерживаем. Все хорошо у нас. Но я всегда придерживаюсь того, что хочу быть сам по себе». Никита Пресняков

Никита Пресняков появился на свет в 1991 году от отношений старшей дочери Аллы Пугачевой актрисы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова – младшего. Через несколько лет после рождения сына звездная пара рассталась.

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