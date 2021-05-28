«Меньше сводит судьба»: Доминик Джокер рассказал о дружбе с Тимати

В новом выпуске проекта «Загугли звезду» героем стал Доминик Джокер, музыкант, композитор, участник «Фабрики звезд-4». В том сезоне, которым руководил Игорь Крутой, участие принимали Тимур Юнусов, Анастасия Кочеткова и Ратмир Шишков, которые на проекте «сколотили» группу «Банда».

Однако, дружил с этими артистами Джокер еще до «Фабрики». И так получилось, что на кастинг пошел втайне от них, почему-то ничего им не сказав. И лицом к лицу с столкнулся с ними на пороге, еще и в очереди их определили друг за другом.

На самом проекте артисты были очень дружны. Сейчас, спустя много лет, Джокер поддерживает теплые отношения с матерью погибшего Ратмира Шишкова Лялей, изредка выходит на связь с Анастасией Кочетковой, которая теперь трудится в киноиндустрии Голливуда, а вот с Тимати практически не пересекается. И тем не менее, ласково называет его Тимкой.

«С Тимкой общаемся реже, потому что нас меньше сводит судьба», — отметил артист.

Об этом и многом другом Джокер поведал в видеоформате для YouTube-канала сайта.

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