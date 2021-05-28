«Бартер обернулся разводом»: Пресняков назвал сумму, потраченную на свадьбу с Красновой

Музыкант Никита Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как их развели на деньги во время свадьбы с Аленой Красновой.

«Там было 50 процентов людей, которых я первый раз видел. С этой свадьбой такая история криминальная приключилась. Все было на грани срыва. Нас развели как лохов. Я нашел организаторов, с которыми мы начали придумывать свадебные вещи. Был на это определенный бюджет. Скинулись мои и родители Алены. Потом появился спонсор, который пообещал все сделать дешевле и масштабней. Потратили в итоге семь миллионов. Мы рассчитывали на 4-5 миллионов рублей изначально. У меня было своих полтора миллиона. Наша ошибка была в том, что мы клюнули на спонсора. В итоге попали. Вышло все дороже. Шантаж был в том, что за два дня до свадьбы мы узнаем — локация не зарезервирована. Декораций нет. Договора не подписаны. Организаторы звонят и говорят: «Если деньги не внесете, то все отменяем». Никита Пресняков

Как отметил Пресняков, в сметах стояли совсем другие суммы. Не такие как значились на сайте у организаторов. «Нервов было немало потрачено. Даже почти нет свадебных фотографий. Бартерное сотрудничество обернулось разводом. Спасибо спонсорам за это. Там еще продавали билеты на свадьбу. Этих людей никто не знал. Такая Санта-Барбара. Главное, что все остались довольны», — заявил Пресняков.

Напомним, что Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли свадьбу в 2017 году. Детей в этом браке пока не появилось.

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