Как подобрать идеальный купальник по фигуре
Видео
Как сейчас живут Анжелика Варум и Леонид Агутин
Видео

Стильно и игриво: невестка Орбакайте в мини-шортиках и кроп-топе похвасталась спортивной фигурой

Жена Никиты Преснякова показала свой наряд на выход.

Стильно и игриво: невестка Орбакайте в мини-шортиках и кроп-топе похвасталась спортивной фигурой
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: Global look press

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков счастливо женат на модели Алене Красновой. Каждый из супругов живет в свое удовольствие, пара не торопится с потомством. У обоих половинок – собственные амбиции, связанные с карьерой и самореализацией.

И пока Никита занимается музыкой, ходит на интервью и принимает участие в разных проектах, его молодая жена участвует в фотосессиях и просто обожает наряжаться.

На новом фото, который Алена Краснова поделилась в микроблоге, девушка примерила спортивный стиль. Она облачилась в кроп-топ на тонких лямках, шорты из денима в технике пэтчворк и кроссовки. Поверх наряда красотка накинула клетчатую рубашку, гармонично слившуюся по оттенку в общую концепцию аутфита.

Алена Краснова
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Кстати, познакомились Пресняков и Краснова на Истре, где сейчас занимают дачу Аллы Пугачевой. Будущей жене музыканта тогда было 17 лет, она была соседкой звездного семейства по участку.

Смотрите также

Тэги

Алена КрасноваАлена Краснова и Никита ПресняковЗвездный стильКраснова новостимода и стильНикита Пресняков