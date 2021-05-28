Стильно и игриво: невестка Орбакайте в мини-шортиках и кроп-топе похвасталась спортивной фигурой

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков счастливо женат на модели Алене Красновой. Каждый из супругов живет в свое удовольствие, пара не торопится с потомством. У обоих половинок – собственные амбиции, связанные с карьерой и самореализацией.

И пока Никита занимается музыкой, ходит на интервью и принимает участие в разных проектах, его молодая жена участвует в фотосессиях и просто обожает наряжаться.

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На новом фото, который Алена Краснова поделилась в микроблоге, девушка примерила спортивный стиль. Она облачилась в кроп-топ на тонких лямках, шорты из денима в технике пэтчворк и кроссовки. Поверх наряда красотка накинула клетчатую рубашку, гармонично слившуюся по оттенку в общую концепцию аутфита.

Кстати, познакомились Пресняков и Краснова на Истре, где сейчас занимают дачу Аллы Пугачевой. Будущей жене музыканта тогда было 17 лет, она была соседкой звездного семейства по участку.

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