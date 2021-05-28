«Она запуталась в себе»: Пресняков объяснил, почему на полгода расставался с Красновой

По словам музыканта, тогда его будущая жена еще была слишком юной.

Музыкант Никита Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему на полгода расставался со своей нынешней женой Аленой Красновой. Также он вспомнил историю их знакомства.

«Она жила недалеко от моей дачи. Когда она была маленькой, то я, конечно, не обращал на нее внимания. Потом уезжал в Нью-Йорк, вернулся. Мне было хорошо одному. Проводил время на даче. И вдруг в один из дней две девчонки приехали на квадроцикле к магазину. Начались знаки внимания. Ей было тогда 17 лет. Мы начали встречаться тем летом. Так вот все завязалось». Никита Пресняков

Как отметил музыкант, он буквально боготворит свою жену. «Она до смеха меня доводит. Добрейшей души человек. Мы очень похожи по характеру. Вкусы в музыке у нас разные. В какой-то момент мы, кстати, расставались на полгода. Алена была не готова, видимо. Молодая она была. Запуталась в себе. Это время было важным. За эти полгода мы много чего осознали и поняли, что не можем друг без друга. Каждый строил планы, как вернуть партнера», — заявил он.

Напомним, что Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли свадьбу в 2017 году. Детей в этом браке пока не появилось.

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