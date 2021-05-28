«Не стоило замахиваться»: звезда шоу «Точь-в-точь» Доминик Джокер рассказал, в кого труднее всего было перевоплотиться

Финал недели на портале Teleprogramma.pro ознаменовался выходом очередного выпуска авторского проекта «Загугли звезду». Это видеоформат, в котором знаменитости лично отвечают на поисковые запросы пользователей Интернета. На этот раз в гостях – певец и композитор Доминик Джокер.

Музыкант рассказал о себе, своей семье, карьере и участии в «Фабрике звезд». Кроме того, артист является одним из участников проекта «Точь-в-точь», где перевоплощается в знаменитых персонажей.

Каждый образ стал для него любимым, он побывал, например, в шкуре Сергея Жукова и Михаила Шуфутинского, Сосо Павлиашвили и Бобби Макферрина. Есть и те личности, которые стали для него невероятно сложными.

«Луи Армстронг и Вилли Токарев. Луи вообще был для меня заоблачной недостижимой высотой. Поэтому я не понимал, как вообще за него взялся. А Вилли Токарев сложен по национальному признаку, по «одессизму», хотя он и не родился в этом городе, но часто бывал там, я с ним был лично знаком. Это та величина, на которую, наверное, не стоило замахиваться», — рассказал артист.

Джокер признался, что разгадал секрет подобных шоу благодаря этим персонажам. Он уверен, что для схожести с оригиналом важен не только правильно поданный тембр голоса, но и мимика, пластика и акцент.

Смотрите также