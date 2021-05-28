«Была встреча одноклассников»: Пресняков рассказал о смерти сына Певцова «на его глазах»

По словам музыканта, они были очень хорошими друзьями.

Музыкант Никита Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как на его глазах погиб сын актера Дмитрия Певцова, Даниил. Молодой человек увлекался паркуром — преодолением препятствий и скоростным перемещением с использованием прыжковых элементов .

«Была встреча одноклассников в тот день. Мы с Даней в школе сидели за одной партой. Хорошие были приятели. Он был очень веселым. Актер по жизни. Постоянно искал, что бы такого вытворить. Увидел, к примеру, бы этот стол у вас в студии и захотел бы встать на голову. Мог раздеться до трусов и убежать. Любит вытворять прикольные, нестандартные и забавные вещи». Никита Пресняков

Напомним, что трагедия случилась в сентябре 2012 года. Даниил Певцов упал с третьего этажа. Он неудачно оперся на перила. Несколько дней сын актера провел в реанимации в коме, после чего скончался.

Добавим, что сын у Дмитрия Певцова родился в отношениях с однокурсницей по ГИТИСу актрисой Ларисой Блажко. С женщиной актер расстался вскоре после рождения наследника.

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