«Когда очень хочется замуж?»: Климова на белоснежных простынях оголила «сочные» бедра

В свои 43 года Екатерина Климова выглядит по меньшей мере моложе на десять лет. И это при том, что у актрисы из исторической теленовеллы есть четверо детей: старшей из которых, Елизавете, уже исполнилось 19 лет. Экс-возлюбленная Гелы Месхи тщательно следит за фигурой и питанием: никакого фастфуда и полуфабрикатов, много спорта, плавание и кардионагрузки. В тренажерный зал Екатерина ходит вместе со своей старшей дочкой, младшей Белле всего пять лет.

На своей страничке в микроблоге Климова поделилась свежим пикантным снимком, позировав в постели на белых простынях. При этом актриса облачилась в одну только майку, блеснув сексапильной татуировкой на упругих бедрах. Примечательно, соблазнительный снимок Екатерины развел ее поклонников по двум лагерям. Пока одни восхищались смелостью актрисы, другие напомнили, что у актрисы есть взрослые дети, к тому же, двое сыновей-подростков от Игоря Петренко и так оголяться Климовой явно не пристало.

Однако близкая подпруга Екатерины актриса Татьяна Лютаева отметилась лайком под фото экс-возлюбленной Гелы Месхи, дав понять, что «сочный» кадр с полуобнаженной Климовой она оценила по достоинству.

«Ай, бесстыдство какое», «У вас есть тату?! А я и не знал…», «Какой вид! Чтобы бывший уснуть не смог?!», «Обольстительница», «Такая не рассказывает на ночь сказки», «Катюнь, мальчишки-сыновья же увидят!! Вы чего? Где одежда?!», «Одним словом — разврат», «Когда очень хочется замуж?!», «Красотка, моложе дочки выглядит», «Дряблая кожа?! Нет, не видим», «Вах, как сказал бы Месхи — персик», «Мужья ревнуют?!», «Прекрасная», — написали фолловеры.

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