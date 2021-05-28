«Я даже не понял, что они расстались»: Никита Пресняков – о своих звездных родителях

По словам музыканта, они в семье стараются весь негатив оставлять при себе.

Музыкант Никита Пресняков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о расставании своих звездных родителей – певца Владимира Преснякова-младшего и актрисы Кристины Орбакайте.

«Мы все время виделись с отцом, и я даже не понял, что родители развелись. У нас как-то не принято было докапываться до личных тем в семье. Мы стараемся весь негатив при себе оставлять». Никита Пресняков

Как отметил Пресняков, он спокойно воспринимал произошедшее. «У меня потом появился братик. Мы сменили локацию. Я катался с папой на сноуборде. Я всегда жаждал свободы и был сам по себе. Я был трудный подросток. Такой панк-рокер. Меня в 13 лет не пустили к другу на день рождения. Я швырнул стул в окно. Тинейджерская энергия у меня из ушей перла. Я не сильно переживал, что происходило у старших в моей семье. Про страдания мамы не спрашивал. Даже если спросил, то она ушла бы от темы и ответа», — заявил Пресняков.

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте были вместе с 1986 по 1997 год. В 1991 году на свет появился их общий сын Никита.

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