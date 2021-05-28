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В стиле сафари: Ольга Бузова в топе и шортах оверсайз повеселилась в лифте

Певица меняет наряды в течение дня по нескольку раз.

В стиле сафари: Ольга Бузова в топе и шортах оверсайз повеселилась в лифте
Ольга Бузова. Фото: Global look press

Поющая телеведущая Ольга Бузова является самым популярным пользователем Instagram по числу подписчиков. Их количество уже перевалило за 23 миллиона, и эта цифра продолжает расти. Для своей онлайн-аудитории девушка старается быть в Сети 24 часа, демонстрируя свою жизни в режиме нон-стоп.

Накануне красотка отправилась по делам и по традиции показала в микроблоге свой аутфит. Она облачилась в черный кроп-топ и шорты оверсайз в стиле сафари, дополнив образ светло-салатовой сумочкой-кроссбоди. Бузова сняла видео, на котором пританцовывает в лифте.

Компанию певице составил ее помощник. Они все чаще появляются вдвоем на ее видео, кроме того, молодой человек сопровождает певицу даже во время поездок на отдых.

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