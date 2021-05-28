Отвернулась от семьи: Ольга Машная отказалась общаться с сестрой в студии «Секрета на миллион»

Актриса Ольга Машная отказалась общаться со своей сестрой Галиной в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ. Сотрудники шоу нашли родственницу звезды, но ее реакция оказалась крайне неожиданной.

«Галя, я не держу на тебя никого зла, но общаться мы не будем».

Ольга Машная

По словам Ольги Машной, у нее были крайне напряженные отношения с родственниками. К примеру, отец сильно выпивал, а мать никогда ее не любила. Как отметила актриса, она не была любимой дочкой в семье. При этом сама она отметила, что свою родную сестру Галю очень любила. Правда, это было давно. В последние годы их дороги по каким-то причинам разошлись в разные стороны.

Напомним, что Ольга Машная прославилась по роли Софьи Зотовой в фильме «Гардемарины, вперед!». Она долгое время считалась одной из самых перспективных молодых актрис в стране. Кстати, звезде долгое время приписывали роман с партнером по «гардемаринам» Дмитрием Харатьяном.

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