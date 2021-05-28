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Еще недавно лежал в реанимации: сын Нины Шацкой упал на гроб матери во время похорон

Священник Денис Золотухин очень близко к сердцу воспринял смерть любимого человека.

Еще недавно лежал в реанимации: сын Нины Шацкой упал на гроб матери во время похорон
Нина Шацкая. Фото: Globallookpress.com

Сын актрисы Нины Шацкой, которая ушла из жизни несколько дней назад, священник Денис Золотухин, упал на гроб со стеклянной вставкой матери во время церемонии прощания с родительницей на Троекуровском кладбище столицы.

Нина Шацкая
Нина Шацкая. Фото: Globallookpress.com

Мужчина, как и члены его семьи, близко к сердцу восприняли трагедию. Отметим, что Золотухин еще несколько дней назад лежал в реанимации. Во время церемонии прощания, по уверению очевидцев, он еле стоял на ногах. Было видно, как ему тяжело.

Любопытно, что актрису не стали провожать в последний путь громкими аплодисментами, как это принято в актерской среде. Гроб загрузили в катафалк и отвезли на Троекуровское кладбище, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что вдова режиссера Леонида Филатова, которой на момент смерти был 81 год, хотела, чтобы ее похоронили на Ваганьковском кладбище около второго супруга. Для этого требовалось демонтировать монумент, захоронить гроб, а затем ждать год, пока земля осядет, и заново устанавливать памятник. На это требовалось от 500 тысяч рублей до полутора миллионов. Таких денег у сына актрисы, которого она родила от актера Валерия Золотухина, не нашлось.

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