«Город не отпускает»: Нетребко в красно-синем плаще с принтом «тай-дай» позировала в Петербурге

В Северной столице находится альма-матер звезды мировой оперы, и она часто приезжает сюда на гастроли.

Оперная дива Анна Нетребко давно обосновалась с семьей в Вене. Здесь певица трудится в ведущем оперном театре мира, а также активно гастролирует по Европе. Пока в Старом Свете был локдаун из-за коронавируса, Нетребко много времени провела в России. Но с возобновлением культурной жизни вернулась домой.

Перед тем как уехать, певица посетила Санкт-Петербург. Здесь звезда получила свое образование, выступала на сцене Мариинского и считает город своей второй после Краснодара родиной. И поспешила поздравить его.

«С Днем Рождения, Санкт-Петербург! Я уже в Вене, но этот город меня не отпускает», — призналась артистка.

Нетребко опубликовала одну из фотографий, сделанных в городе на Неве. Она позировала на одном из каналов Петербурга в красном платье и плаще с красно-синим принтом «тай-дай». Акцентными в образе дивы стали и аксессуары — круглые очки в алой оправе и сумка в тон образу. И лишь ярко-розовые балетки выбивались из цветовой композиции образа.

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