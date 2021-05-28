«Детьми мужика не удержишь»: Костенко поразмышляла о своем материнстве

В судьбе футболиста Дмитрия Тарасова так сложилось, что прославился он не благодаря своим спортивным успехам, а отношениям с телеведущей Ольгой Бузовой. После развода со звездой атлет практически сразу женился на модели Анастасии Костенко, и вскоре у них родилась дочь, а спустя время — вторая.

Футболист решил сосредоточить внимание фанатов на своей семье и завел микроблог, посвященный развитию отношений и воспитанию детей. И на днях пара объявила, что у них грядет пополнение. На этот раз у пары будет мальчик.

За спиной семьи футболиста и модели хейтеры обсуждают множество сплетен. И одна из них: что, подарив много детей Тарасову, Костенко надеется удержать его в семье и не потерять. Девушка накануне получила такой вопрос в микроблоге и решила на него ответить лично.

«Детьми, хоть нарожай 100500, никогда не удержишь мужика», — признала Костенко и объяснила, что всегда мечтала быть многодетной, поскольку сама выросла в такой семье.

Для Анастасии Костенко будущий сын станет третьим ребенком, для Дмитрия Тарасова — четвертым. От первого брака с Оксаной Пономаренко, от которой он ушел к Бузовой, у него растет 12-летняя дочка Ангелина.

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