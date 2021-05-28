«Настроение потусить»: дочка Малинина в мини-юбке и жакете Balmain отправилась с мамой в ресторан

Звездная наследница отмечает сданную сессию и переход на второй курс Лондонской консерватории.

Семья Александра Малинина давно переехала в Германию. Здесь дети артиста от третьего брака с бизнесвумен Эммой Залукаевой, 20-летние Фрол и Устинья, получают образование в престижнейших европейских вузах.

Красавица-дочка знаменитого исполнителя пошла по стопам отца. Девушка учится в Лондоне, в Королевской академии музыки, на днях сдала сессию и перешла на второй курс. Родители несказанно рады успехам девушки, и накануне мама с дочкой отправились это дело отметить.

«Настроение потусить», — сообщила Эмма Малинина у себя в микроблоге и поделился фотографией.

На снимке, который опубликовала Эмма Малинина в аккаунте, они с дочкой позируют на фоне лондонского ресторана. Для выхода в свет звездная наследница выбрала жакет Balmain и мини-юбку с цветочным принтом.

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