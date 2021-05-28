Мама на стиле: Анастасия Шубская вышла с сыном в люди в трендовых джинсах сезона

Жена хоккеиста Александра Овечкина следит за модными веяниями и знает, что актуально, а что нет.

За жизнью звезды мирового хоккея Александра Овечкина наблюдают миллионы поклонников. спортсмен не только успешно строит карьеру за океаном, но и счастливо женат на младшей дочке актрисы Веры Глаголевой Насте Шубской. У пары уже двое сыновей, и многие уверены, что мальчики пойдут по папиным стопам.

Анастасия Шубская в прошлом – актриса и модель. Две беременности ничуть не сказались на идеальной фигуре девушки, и сейчас красотка может позволить себе любые фасоны и размеры. Она активно следит за модой и регулярно выгуливает трендовые наряды и вещи. Вот и на этот раз жена Овечкина появилась на людях в стильном прикиде, ведущая роль в котором была отведена трендовым джинсам сезона – клеш.

Шубская отправилась со старшим сыном Сережей на хоккейный матчи и выбрала удобный аутфит. Такая модель джинсов сейчас на самом пике модного Олимпа, и стилист Эвелина Хромченко предупреждала модниц – самое время пополнять гардероб этим фасоном.

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