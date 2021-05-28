Не исполнил последнюю волю: Садальский назвал сына Шацкой от Золотухина предателем матери

На 82-м году жизни ушла из жизни актриса Нина Шацкая, вдова Леонида Филатова. Звезду театра и кино похоронили тихо и скромно, без традиционных аплодисментов и сотен поклонников. Свое последнее пристанище она обрела на Троекуровском кладбище, хотя при жизни просила похоронить ее возле мужа на Ваганьковском. Но родственники распорядились иначе.

Такое развитие событий глубоко тронуло актера Станислава Садальского. Звезда картины «Место встречи изменить нельзя» разразился гневной отповедью в адрес единственного наследника Нины Шацкой, 51-летнего Дениса, сына актрисы от брака с Валерием Золотухиным. И не постеснялся в выражениях.

«Отпрыск, сначала предает родного отца Золотухина, отказавшись от него, сегодня предал и мать, не исполнив последнюю волю», — обвинил наследника артист.

Садальский напомнил, что Шацкая и Филатов были венчаны, и таинство проводил не кто иной, как сын Денис – он священник Дионисий. И он почему-то решил не исполнять последнюю волю своей матери и не хоронить ее рядом с отчимом. «Ну уж такое предательство получилось…», — заключил Садальский.

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Напомним, Нина Шацкая была замужем за Валерием Золотухиным почти 15 лет, с 1963 по 1977 год. С Леонидом Филатовым актриса вступила в брак в 1982 году, их в 2003 году разлучила смерть актера.

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