«Смелое мини»: Рудковская дополнила платье с графикой в стиле Мондриана трендовой жилеткой макраме

Светская львица Яна Рудковская, по мнению фэшн-историка Александра Васильева, давно стала иконой моды в отечественном шоу-бизнесе. Девушка тщательно отслеживает тренды и вписывает их в свой гардероб. Ее интересуют исключительно люксовые бренды, за них она готова выкладывать целые состояния.

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Накануне звездная блондинка вышла в свет с подругой, чтобы совершить прогулку на яхте по Москва-реке. Для вечернего променада она облачилась в платье мини цвета молока с серой графикой в стиле Мондриана. Мы попросили стилиста Эллу Маковей оценить аутфит бизнес-леди.

«Платья-сарафаны с графикой, вдохновленной картинами Пита Мондриана, впервые показал Ив Сен-Лоран в коллекции 1965-66 годов. Позже к этой тематике возвращался Карл Лагерфельд и другие менее именитые кутюрье. Сегодня такие платья выглядят репликой эпохи 60-х. Смелое мини благодаря четким графическим линиям создает оптические иллюзии, делая фигуру стройнее, а ноги — более длинными. Жилет-макраме неожиданно стал трендом этого сезона с легкой руки дома Chanel. Однако и по стилю, и по фактуре это разноуровневые вещи», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция, имеет высшее образование. Является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером.

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