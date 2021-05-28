«Юбилей прошел, а красота осталась»: Орбакайте похвасталась утопающей в цветах и подарках квартирой

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в мае отпраздновала золотой юбилей. Звездная наследница отметила его пышно и ярко, пригласив на вечеринку весь свет шоу-бизнеса. Праздник удался на славу и продолжался до самого утра.

Приятным послевкусием любого дня рождения является распаковка подарков. После юбилея Орбакайте сняла на видео, что сейчас происходит в ее квартире. И похвасталась утопающими в цветах помещениями.

«Какая красота! Ну вот он, юбилей. Юбилей прошел, а красота осталась. И аромат! Мм, вся квартира в аромате моих любимых цветов. спасибо! Очень красиво, круто! Люблю вас всех», — поблагодарила Орбакайте дарителей. – «Ой, а подарки! Сейчас буду разбирать!».

В квартире вчерашней юбилярши буквально некуда ступить – на каждом шагу стоит роскошный букет цветов, она их еще даже не разбирала и не сортировала. Их десятки, и многообразие даров поражает счастливую певицу.

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