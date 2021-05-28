«Как никогда актуально»: 72-летняя Пугачева облачилась в плиссированный брючный костюм и серебристые туфли

На минувшей неделе старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте отметила 50-летие. По этому поводу на Первом канале проходит ряд передач и фильмов, посвященных юбилею звездной наследницы.

Прекрасный повод собрал за одним столом родных и друзей юбилярши на шоу «Сегодня вечером» Максима Галкина. Среди звездный участников – и 72-летняя Алла Пугачева. Легенда эстрады появилась в гостях у мужа в струящемся брючном костюме цвета крем-брюле. Дополнили образ серебристые лодочки, мыски которого выглядывали из-под широких штанин.

Стилист Диана Руссо специально для портала Teleprogramma.pro оценила аутфит Примадонны и отметила, насколько стильно выглядит артистка.

«Образы Примадонны в последнее время поражают своей свежестью и актуальностью, в чем несомненно заслуга стилистов.

Мне нравится получившийся лук. Брючные костюмы в нынешнем сезоне – это как никогда актуально. Форм и фасонов большое множество, каждый сможет подобрать себе подходящий вариант.

Алла Борисовна остановила свой выбор на плиссированном костюме из струящейся ткани. Вертикальная плиссировка стройнит и удлиняет силуэт, туфли подобраны в тон, что тоже является верным решением», — отметила стилист.