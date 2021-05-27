Рудковская в свитшоте Chanel насладилась временем в копании сыновей

В сентябре прошлого года Яна Рудковская и Евгений Плющенко вновь стали родителями. У них родился сын, которого назвали Арсений. Спустя полгода блондинка перестала скрывать лицо малыша, теперь кадры с ним появляются на ее странице в Instagram все чаще. На этот раз она показала, как проводит время с сыновьями – Гном Гномычем и Арсением на территории своего особняка в Подмосковье.

«В самом модном и удобном коконе», — подписала кадры Рудковская.

На видео она запечатлелась в худи Chanel лимонного оттенка и шортах. В такой же цветовой гамме позировал и Саша. А вот Арсения нарядили в небесно-голубой комбинезон.

Смотрите также: