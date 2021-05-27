«В такой форме!»: Климова в постели блеснула секси-татуировкой на бедре

Актриса Екатерина Климова — мама четырех детей и востребованная актриса. В свои 43 она даст фору любой юной девушке — звезда театра и кино находится в прекрасной физической форме. В своем Instagram она периодически делится личными кадрами. На этот раз показала фотосессию, которую сделала в постели. На снимках Екатерина позировала в белой майке, блеснув секси-татуировкой на бедре. Многие фанаты не знали, что у нее есть рисунки на теле.

«Вы очень красивая! Восхищаюсь, четверо детей и в такой форме! Не знал, что у Вас есть тату! Красавица!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Климова была трижды замужем. С третьим мужем, актером Гелой Месхи она развелась в 2019 году. В браке у них родилась дочь Белла, которой в этом году исполнится шесть лет.

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