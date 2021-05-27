Актрису Нину Шацкую похоронили скромно и без аплодисментов

27 мая в Москве прошли похороны вдовы актера Леонида Филатова — Нины Шацкой. Церемония прощания прошла в закрытом формате в ритуальном зале ЦКБ Управления делами президента России. На траурном мероприятии не было ни знаменитостей, ни поклонников кино — только близкие люди покойной. Провожать артистку в последний путь громкими аплодисментами, как это принято в мире искусства, не стали. Все прошло очень сдержано.

Гроб с телом Шацкой увезли на Троекуровское кладбище столицы, где он был предан земле. Как передает Пятый канал, родственники актрисы изначально хотели кремировать ее, так как не располагали достаточным количеством средств для красивых похорон, но потом решили не отходить от традиций. От комментариев журналистам во время погребения они отказались.

больше по теме Неподъемная сумма: на похороны Шацкой возле Филатова понадобится полмиллиона рублей Деньги попытались собрать обычные прихожане.

Известно, что актриса скончалась 23 мая после продолжительной болезни в возрасте 81 года. Последний удар измученному организму женщины нанес коронавирус.

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