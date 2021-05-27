«Любимая ледяная»: Волочкова, прикрывшись веником, позировала в купели

Первую половину мая Анастасия Волочкова провела на Мальдивах в компании своего возлюбленного по имени Олег. По возвращению они наконец-то показала лицо мужчины своим фанатам, а после решила с ним расстаться. По словам балерины, она изначально знала, что тот роман не приведет к свадьбе, о которой она грезит. Несмотря на очередной промах в личной жизни, блондинка совсем не грустит. В своем Instagram она поделилась фото, на котором позировала в купели, прикрывшись банным веником.

«Любимая ледяная купель», — написала Волочкова.

Фанаты отреагировали на такой откровенный кадр.

«А веником зачем прикрылись? Разве ледяная, май на дворе? Красавица!» — писали пользователи Сети.

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